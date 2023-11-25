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В Киеве возможны ограничения энергоснабжения. Фото:
В «Укрэнерго» заявили о возможных ограничениях энергоснабжения в Киевеhttps://racurs.ua/n189694-v-ukrenergo-zayavili-o-vozmojnyh-ogranicheniyah-energosnabjeniya-v-kieve.htmlРакурс
Обмеження енергопостачання в Києві та Київській області можливі внаслідок нічної атаки дронів.
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Магістральні повітряні лінії електропередачі та лінії розподілу обленерго в центральному регіоні були пошкоджені. Це означає, що надійність енергоживлення в регіоні знижена. Про це Національна енергетична компанія «Укренерго» 25 листопада повідомила у Facebook.
Ремонтні бригади вже почали аварійно-відновлювальні роботи. В період ремонту мереж можливі обмеження подачі світла в Києві та й області.
Для ліквідації наслідків атаки потрібен час, ремонтні бригади роблять все можливе, щоб відновити надійність енергопостачання якомога швидше, — додали в «Укренерго» та закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію.
Енергетики ДТЕК поінформували, що через масовану атаку зникло електропостачання в 16 тис. домівках Київської області.
Міністерство енергетики уточнило, що у регіоні відключалися повітряні лінії 330 кВ. Попередньо відомо, що це сталося внаслідок обстрілу.
Нагадаємо, у вересні голова «Укренерго» Володимир Кудрицький заявляв, що енергооб'єкти України отримали кілька видів захисту напередодні зими. А певні види захисту будуть вперше застосовані не лише в Україні, але й у світі.
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