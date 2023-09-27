Україна комплексно захистила свої енергооб’єкти. Фото:

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Енергооб'єкти України отримали кілька видів захисту напередодні зими.

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Для захисту енергооб'єктів України від чергових атак з боку рф «Укренерго» постійно знаходиться у координації з урядовцями та Генштабом ЗСУ. Певні види захисту будуть застосовані не лише в Україні, але й у світі. Бо раніше ніхто ще не стикався з таким рівнем загрози. Про це заявив голова «Укренерго» Володимир Кудрицький, передає «Суспільне».

Це комплексний захист, не буду вдаватися в деталі, але це, як активний захист — ППО, так це і пасивний захист — інженерні укріплення, — зазначив він.

За його словами, станом на зараз українська магістральна мережа готова передавати зимові обсяги навантаження на вітчизняну енергосистему. Також наголосив, що «складно проти» буде пройти опалювальний сезон без імпорту електроенергії.

Кудрицький також заявив, що зараз не плануються здійснювати відключення електроенергії, але все буде залежати від ситуації.

Нагадаємо, російські окупанти вже почали обстрілювати енергетичні об'єкти в Україні. Зокрема, 21 вересня, ворога ракетами вдарив по енергетичному об'єкті в Рівному. Внаслідок цього на певний час в обласному центрі та Рівненському районі зникло світло.

Джерело: «Суспільне»