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Ракурс
Василий Малюк подтвердил поражение 10 кораблей рф дронами. Фото: СБ Украины

СБУ официально подтвердила поражение 10 кораблей рф дронами Sea Baby — список

25 ноя 2023, 12:48
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Морські безпілотники Sea Baby були застосовані СБУ для уражень чималої кількості кораблів Чорноморського флоту росії.


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Надводні дрони були використані спецслужбою не лише для атаки військових кораблів та суден рф, але й для атак на Кримський міст. Успішне використання морських дронів суттєво змінило не лише підхід до військово-морських операцій, а й філософію війни загалом. Про це голова СБУ Василь Малюк розповів у першій серії циклу документальних фільмів «СБУ. Спецоперації перемоги», передає прес-центр спецслужби.

За словами очільника СБ України, у жовтні 2022 року морські дрони СБУ атакували ворожі кораблі у Севастопольській бухті. Тоді зазнали пошкоджень чотири військові судна, серед яких фрегат «Адмірал Макаров».

А у 2023 році «морськими малюками» були уражені:

  • ракетоносій «Самум»;
  • ракетоносій «Павєл Державін»;
  • танкер «SIG»;
  • десантний корабель «Оленегорский горняк»;
  • великий військовий буксир «Ніколай Мур»;
  • новітній розвідувально-гідрографічний корабель «Володимир Козицький».

Малюк зазначив, що «Sea Baby» — це не просто військово-морський дрон, а багатоцільова платформа, яку сьогодні активно використовують для різних завдань.

Нагадаємо, в СБУ заявили, що під час атаки на Кримський міст спецслужба використала особистий зв’язок для роботи морських дронів SeaBaby. Керувала «морськими малюками» під час атаки на міст команда з Києва, а відстань до об'єкта складала понад 900 км.

Источник: Ракурс


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