Василь Малюк підтвердив ураження 10 кораблів рф дронами. Фото: СБ України

https://racurs.ua/ua/n189697-sbu-oficiyno-pidtverdyla-urajennya-10-korabliv-rf-dronamy-sea-baby-spysok.html

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Морські безпілотники Sea Baby були застосовані СБУ для уражень чималої кількості кораблів Чорноморського флоту росії.

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Надводні дрони були використані спецслужбою не лише для атаки військових кораблів та суден рф, але й для атак на Кримський міст. Успішне використання морських дронів суттєво змінило не лише підхід до військово-морських операцій, а й філософію війни загалом. Про це голова СБУ Василь Малюк розповів у першій серії циклу документальних фільмів «СБУ. Спецоперації перемоги», передає прес-центр спецслужби.

За словами очільника СБ України, у жовтні 2022 року морські дрони СБУ атакували ворожі кораблі у Севастопольській бухті. Тоді зазнали пошкоджень чотири військові судна, серед яких фрегат «Адмірал Макаров».

А у 2023 році «морськими малюками» були уражені:

ракетоносій «Самум»;

ракетоносій «Павєл Державін»;

танкер «SIG»;

десантний корабель «Оленегорский горняк»;

великий військовий буксир «Ніколай Мур»;

новітній розвідувально-гідрографічний корабель «Володимир Козицький».

Малюк зазначив, що «Sea Baby» — це не просто військово-морський дрон, а багатоцільова платформа, яку сьогодні активно використовують для різних завдань.

Нагадаємо, в СБУ заявили, що під час атаки на Кримський міст спецслужба використала особистий зв’язок для роботи морських дронів SeaBaby. Керувала «морськими малюками» під час атаки на міст команда з Києва, а відстань до об'єкта складала понад 900 км.