Пароль «картошка» не помог незаконно пересечь границу

https://racurs.ua/n189712-parol-kartoshka-ne-pomog-nezakonno-peresech-granicu.html

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Контрольне слово «картопля» мали сказати правопорушники при посадці в авто, яким їх мали доправити до кордону зі Словаччиною.

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У Держприкордонслужбі 25 листопада розповіли, що вказівки чоловікам, які нелегально переправлялися за кордон, давали з різних номерів телефонів і дотримувалися максимальних заходів конспірації.

Але це не спрацювало. Прикордонники зупинили провідника та п’ятьох чоловіків, які рухалися з ним у напрямку Словаччини, за 200 м від кордону.

Така послуга вартувала «клієнтам» від 5 до 8 тис. дол. На переправників усі з майбутніх «нелегалів» вийшли через соцмережі. У ДПСУ пообіцяли усіх затриманих притягнути до відповідальності.

Тим часом на Закарпатті прикордонники викрили трьох «бізнесменів», які за 2 тис. дол. пообіцяли громадянину України завести його через високогір’я у Румунію.

У ніч проти 25 листопада охоронці кордону зупинили автомобіль ВАЗ-2109, яким організатор переправлення зі своїми поплічниками доставляли у прикордоння чоловіка. На правопорушників складено протоколи та повідомлено Нацполіцію.