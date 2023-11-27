Британская разведка: россия сейчас несет наибольшие потери с начала вторжения в Украину

https://racurs.ua/n189766-u-rossii-seychas-maksimalnye-poteri-s-nachala-vtorjeniya-v-ukrainu-britanskaya-razvedka.html

Ракурс

За даними українського Генштабу, впродовж листопада 2023 року втрати російських військ становлять у середньому 931 особу на добу, що більше, аніж під Бахмутом навесні 2023 року.

.

Міністерство оборони Великої Британії в черговому огляді ситуації в Україні зауважило, що раніше найсмертоноснішим місяцем для росії був березень 2023 року із середнім показником 776 втрат на день, у розпал російського наступу на Бахмут.