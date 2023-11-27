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Ракурс
Британская разведка: россия сейчас несет наибольшие потери с начала вторжения в Украину

У россии сейчас максимальные потери с начала вторжения в Украину — британская разведка

27 ноя 2023, 13:57
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За даними українського Генштабу, впродовж листопада 2023 року втрати російських військ становлять у середньому 931 особу на добу, що більше, аніж під Бахмутом навесні 2023 року.


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Міністерство оборони Великої Британії в черговому огляді ситуації в Україні зауважило, що раніше найсмертоноснішим місяцем для росії був березень 2023 року із середнім показником 776 втрат на день, у розпал російського наступу на Бахмут.

Хоча Головне управління розвідки не може перевірити методологію, цифри, взяті в цілому, включаючи вбитих і поранених, є правдоподібними. Значні втрати значною мірою спричинені російським наступом на Авдіївку на Донбасі, — кажуть аналітики управління розвідки Великої Британії.

Источник: Ракурс


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