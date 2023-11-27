росія зараз зазнає найбільших втрат з початку вторгнення в Україну - британська розвідка

https://racurs.ua/ua/n189766-rosiya-zaraz-zaznaie-naybilshyh-vtrat-z-pochatku-vtorgnennya-v-ukrayinu-brytanska-rozvidka.html

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За даними українського Генштабу, впродовж листопада 2023 року втрати російських військ становлять у середньому 931 особу на добу, що більше, аніж під Бахмутом навесні 2023 року.

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Міністерство оборони Великої Британії в черговому огляді ситуації в Україні зауважило, що раніше найсмертоноснішим місяцем для росії був березень 2023 року із середнім показником 776 втрат на день, у розпал російського наступу на Бахмут.