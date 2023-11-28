США выделили миллионы долларов для энергетики Украины. Фото:

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Сполучені Штати Америки виділили безповоротну допомогу для енергетики України.

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Американський уряд зробить перший грантовий внесок до Фонду підтримки енергетики України на суму 25 млн дол. Відповідна угода вже підписана між Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та Секретаріатом енергетичного співтовариства. Про це 28 листопада повідомила прес-службу Міненерго.

Зазначається, що загальна сума зобов’язань щодо внесків від спонсорів до Фонду підтримки енергетики України сягнула 329 млн євро. З них на рахунок Фонду фактично перераховано близько 192 млн євро від 15 спонсорів державного та приватного секторів з різних держав. Решта грошей — це анонсовані та формалізовані внески, які очікуються на рахунку Фонду найближчим часом.

У відомстві наголосили, що ці кошти використовуються для закупівлі обладнання, необхідного для відновлення енергетичних компаній. А в період з 1 січня по 27 листопада 2023 року в межах Фонду були укладені 132 угоди про закупівлю енергетичного обладнання, палива та матеріалів на загальну суму в майже 100 млн євро.

Як відомо, Фонд підтримки енергетики України створили навесні 2022 року. Він дозволяє іноземним урядам та приватним донорам надавати суттєву підтримку українському енергетичному сектору.

Нагадаємо, Швейцарія надасть Україні додатковий пакет допомоги у сумі 100 млн швейцарських франків та поставить 10 машин швидкої допомоги та шість пожежних машин для заміни пошкоджених.