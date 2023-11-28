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Готовим хорошие дальнобойные вещи — Зеленский анонсировал «длинную руку» ВСУ
Готовим хорошие дальнобойные вещи — Зеленский анонсировал «длинную руку» ВСУhttps://racurs.ua/n189815-gotovim-horoshie-dalnoboynye-veschi-zelenskiy-anonsiroval-dlinnuu-ruku-vsu.htmlРакурс
Ми готуємо, зокрема, хороші далекобійні речі, щоб окупанти відчували українську силу, — так президент України Володимир Зеленський анонсував появи так званої «довгої руки» у ЗСУ.
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Про появу далекобійних засобів президент оголосив після засідання Ставки Верховного головнокомандувача 28 листопада.
Зеленський провів сьогодні зустріч з міністром стратегічих промисловостей.
Крім того, на Ставці провели аналіз нещодавніх атак проти України і тактику захисту протиповітряної оборони.
Чітка потреба — розвиток і посилення наших мобільних вогневих груп, а також усі максимально ефективні системи ППО. Окремо проаналізували роботу «петріотів» та «насамсів» — усе дуже ефективно, я вдячний нашим партнерам, які допомагають нам саме з цими системами. Командувач Повітряних сил та інші відповідні командувачі, Міністерство оборони мають необхідні доручення, — сказав Зеленський у своєму зверненні до українців.
Відбулися також доповіді командувачів за усіма фронтовими напрямками. Окрема увага — донецьким напрямкам: Авдіївка, Марʼїнка, район Бахмута. За словами президента, саме тут за добу відбулися найбільш інтенсивні бойові зіткнення.
Дякую всім нашим воїнам за силу і стійкість. Купʼянський напрямок — хочу особливо відзначити утримання наших позицій, — сказав Зеленський.
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