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Количество российских ракет в Черном море назвали в ВМС (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n189824-kolichestvo-rossiyskih-raket-v-chernom-more-nazvali-v-vms-infografika.htmlРакурс
У Чорному морі станом на 8.00 сьогоднішнього дня, 29 листопада, перебувають два ворожі кораблі, котрі є носіями крилатих ракет «Калібр». Їхній загальний залп становить до восьми ракет.
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці ВМС ЗСУ.
У Середземному морі перебувають два ворожі кораблі.
В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Азовського моря — два судна, з них одне рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря — два судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.
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