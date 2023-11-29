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Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, фото: ВМС ЗСУ
Кількість російських ракет у Чорному морі назвали у ВМС (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n189824-kilkist-rosiyskyh-raket-u-chornomu-mori-nazvaly-u-vms-infografika.htmlРакурс
У Чорному морі станом на 8.00 сьогоднішнього дня, 29 листопада, перебувають два ворожі кораблі, котрі є носіями крилатих ракет «Калібр». Їхній загальний залп становить до восьми ракет.
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці ВМС ЗСУ.
У Середземному морі перебувають два ворожі кораблі.
В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Азовського моря — два судна, з них одне рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря — два судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.
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