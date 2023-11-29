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Ракурс
Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, фото: ВМС ЗСУ

Кількість російських ракет у Чорному морі назвали у ВМС (ІНФОГРАФІКА)

29 лис 2023, 09:18
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У Чорному морі станом на 8.00 сьогоднішнього дня, 29 листопада, перебувають два ворожі кораблі, котрі є носіями крилатих ракет «Калібр». Їхній загальний залп становить до восьми ракет.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці ВМС ЗСУ.

У Середземному морі перебувають два ворожі кораблі.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Азовського моря — два судна, з них одне рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — два судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.

Джерело: Ракурс


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