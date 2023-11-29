Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, фото: ВМС ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n189824-kilkist-rosiyskyh-raket-u-chornomu-mori-nazvaly-u-vms-infografika.html

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У Чорному морі станом на 8.00 сьогоднішнього дня, 29 листопада, перебувають два ворожі кораблі, котрі є носіями крилатих ракет «Калібр». Їхній загальний залп становить до восьми ракет.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці ВМС ЗСУ.

У Середземному морі перебувають два ворожі кораблі.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — два судна, з них одне рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря — два судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор.