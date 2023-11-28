володимир путін витратить на армію третину бюджету рф. Фото:

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Президент рф володимир путін підписав закон про федеральний бюджет на 2024−2026 роки.

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У наступному році російська диктатура вперше з радянських часів має намір направити майже третину всіх витрат на утримання армії та оборонно-промислового комплексу. За рік за статтею «національна оборона» витратять 10,775 трлн руб. (121 млрд дол.). Це на 70% більше, ніж у 2023 році та в 2,3 рази більше, ніж у 2022 році. Про це повідомило видання Moscow Times.

Зазначається, що частка військових витрат у бюджеті, загальний розмір якого складе 36,66 трлн руб., досягне 29,5%. Це є рекордом за всю історію росії, бо третину бюджету на оборону витрачала ще СРСР у свої останні роки.

Також великі суми грошей путін витратить на силовиків — за статтею «національна безпека» на потреби МВС, Росгвардії, спецслужб та системи ФСВП направлять 3,338 трлн руб.

Таким чином, сумарно на силові структури буде витрачено майже 40% бюджету.

Нагадаємо, 9 листопада Верховна Рада ухвалила в другому читанні держбюджет на 2024 рік. Основну статтю видатків майбутнього бюджету становить оборона — 22,1% або 1,69 трлн грн спрямують для забезпечення сил безпеки та оборони.

Джерело: Moscow Times