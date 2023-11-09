Держбюджет 2024 ухвалила Рада - який курс, інфляцію та дефіцит заклала влада

https://racurs.ua/ua/n189168-derjbudjet-2024-uhvalyla-rada-yakyy-kurs-inflyaciu-ta-deficyt-zaklala-vlada.html

Ракурс

Рада ухвалила у другому читанні держбюджет на 2024 рік. «За» проголосували 276 нардепів.

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Народні обранці затвердили проект держбюджету з рекордними за всю історію України видатками та дефіцитом, проте також із підвищенням соцстандартів та зменшеним до 40,7 грн прогнозним курсом долара.

Доходи бюджету збільшили на 22 млрд грн, вони становлять 1,768 трлн грн, водночас видатки — 3,35 трлн грн. Дефіцит бюджету — 1,57 трлн грн.

Міністр фінансів Сергій Марченко під час представлення Бюджету до другого читання заявив про упевненість в тому, що адміністрація Джо Байдена знайде вихід щодо фінансування України.

Вона для нас важлива, так як це грантова підтримка. Ні про яке емісійне фінансування мова не йде, ми знайдемо можливість профінансувати потреби за рахунок зовнішньої допомоги, — сказав міністр.

Раніше він попередив, що без фінансової допомоги іноземних партнерів Україна наступного року матиме дефіцит бюджету у 29 млрд дол.

Прогноз інфляції становить 9,7% (у першому читанні було 10,8%).

Практично 50% наших видатків — на оборону та безпеку України. Буде ще більше зброї та техніки, більше дронів, боєприпасів, ракет. Кожна гривня платників податків піде на армію. У бюджеті закладена індексація пенсій, а також зростання мінімальної зарплати. Видатки на освіту зростуть на понад 20 млрд грн. Видатки на медицину зростуть на понад 20 млрд грн. Кошти на програму підтримки ветеранів збільшуємо вдвічі. Для підтримки бізнесу передбачаємо понад 40 млрд грн, — так прокоментував показники бюджету-2024 очільник уряду Денис Шмигаль.

Основну статтю видатків майбутнього бюджету становить оборона — 22,1% або 1,69 трлн грн спрямують для забезпечення сил безпеки та оборони.

Передбачені також видатки на розвиток оборонно-промислового комплексу: 43 млрд грн на виробництво БПЛА, а також 43 млрд грн на виробництво боєприпасів та зброї в Україні.

«Ракурс» писав, що 8 листопада Рада схвалила законопроєкт, який перенаправить військовий податок на доходи фізосіб (ПДФО) з місцевих бюджетів до армії.

Від переспрямування ПДФО бюджет отримає 214,7 млрд грн на військові видатки. Частину грошей передадуть для Держспецзв’язку на дрони та до Міноборони на закупівлю артсистем.

Рівень соціальних стандартів

Мінімальна зарплата збільшиться з 1 січня 2024 року до 7,1 тис. на місяць та з 1 квітня 2024 року до 8 тис. грн на місяць.

Підвищення прожиткового мінімуму з 1 січня 2024 року передбачено до 2 тис. 920 грн.

Збільшення фінансування у бюджеті нардепи заклали для таких інституцій:

Мінфін — 574,619 млрд грн (+6,9 млрд грн)

ВРУ — 2,954 млрд грн, (+140 млн грн).

КМУ 11,408 млрд грн, (+61,8 млн грн).

Державна судова адміністрація 20,601 млрд грн, (+59,5 млн грн).

МОН — 171,159 млрд грн, (+285,4 млн грн).

МОЗ — 201,731 млрд грн, (+ 1537,7 млн грн).

Мінсоцполітики — 471 млрд грн, (+ 588 млн грн).

Мін захисту довкілля 8,915 млрд грн, (+205,6 млн грн).

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України 35,134 млрд грн (+44,4 млн грн).

Мінʼюст — 18,671 млрд грн (+51 млн грн).

Антимонопольний комітет — 578, 3 млрд грн (+241,7 млн грн).

НАЗК 1,305 млрд грн (+13,3 млн грн).

Державне космічне агентство 1,524 млрд грн (+357,4 млн грн).

Зменшення бюджетів таких відомств: