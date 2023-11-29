Ответственность за дефицит в бюджетах оккупированных территорий возложат на коллаборантов, фото: «Мнения»

https://racurs.ua/n189825-kolaborantov-sdelaut-otvetstvennymi-za-deficit-v-budjetah-vot-luganskaya-ova.html

Ракурс

В уряді рф збираються покласти на керівників-колаборантів відповідальність за дефіцит у бюджетах окупованих минулоріч територій.

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Про це сьогодні, 29 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

За інформацією Лисогора, колаборантів ставлять перед вибором — відмовитися від дотацій із нового року або взяти особисте зобов’язання стосовно зниження розриву між регіональними доходами та витратами.