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Відповідальність за дефіцит у бюджетах окупованих територій покладуть на колаборантів, фото: «Мнения»
Колаборантів зроблять відповідальними за дефіцит у бюджетах ТОТ — Луганська ОВАhttps://racurs.ua/ua/n189825-kolaborantiv-zroblyat-vidpovidalnymy-za-deficyt-u-budjetah-tot-luganska-ova.htmlРакурс
В уряді рф збираються покласти на керівників-колаборантів відповідальність за дефіцит у бюджетах окупованих минулоріч територій.
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Про це сьогодні, 29 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
За інформацією Лисогора, колаборантів ставлять перед вибором — відмовитися від дотацій із нового року або взяти особисте зобов’язання стосовно зниження розриву між регіональними доходами та витратами.
У разі невиконання цих домовленостей теж залишишся без російських грошей, але пізніше. Слід зазначити, що рівень дотаційності досягає 95%, — наголосив Лисогор.
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