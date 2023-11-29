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Відповідальність за дефіцит у бюджетах окупованих територій покладуть на колаборантів, фото: «Мнения»

Колаборантів зроблять відповідальними за дефіцит у бюджетах ТОТ — Луганська ОВА

29 лис 2023, 09:58
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В уряді рф збираються покласти на керівників-колаборантів відповідальність за дефіцит у бюджетах окупованих минулоріч територій.


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Про це сьогодні, 29 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

За інформацією Лисогора, колаборантів ставлять перед вибором — відмовитися від дотацій із нового року або взяти особисте зобов’язання стосовно зниження розриву між регіональними доходами та витратами.

У разі невиконання цих домовленостей теж залишишся без російських грошей, але пізніше. Слід зазначити, що рівень дотаційності досягає 95%, — наголосив Лисогор.

Джерело: Ракурс


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