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В Украине возможен дефицит электроэнергии

Потребление стремительно растет — «Укрэнерго» призывает украинцев экономить электроэнергию

29 ноя 2023, 12:38
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В Україні фіксується стрімке зростання споживання електроенергії. Тож оператор системи передачі «Укренерго» просить українців ощадливо споживати електрику.


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Відповідне повідомлення сьогодні, 29 листопада, опубліковане на Фейсбук-сторінці компанії.

Рівень споживання електроенергії стрімко зростає. Диспетчерський центр Укренерго прогнозує, що споживання буде триматися на максимумі протягом дня, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що причинами зростання споживання є:

  • погіршення погодних умов;
  • несприятливі умови для генерації з відновлюваних джерел;
  • відновлення споживання в регіонах, постраждалих через негоду.

Нагадуємо, що одночасне заживлення великої кількості споживачів — це складний технічний процес, який може спричинити перевантаження електромереж й призвести до додаткових технічних пошкоджень. Споживайте електрику ощадливо. Сьогодні просимо раціонально споживати електроенергію протягом всього дня, — наголосили в «Укренерго».

У компанії зазначають, що наразі виробленої українськими електростанціями електроенергії вистачає для всіх споживачів, проте якщо споживання й далі триматиметься на максимумі, в енергосистемі можливий дефіцит. Це пов’язано зі зниженою роботою сонячних електростанцій.

Источник: Ракурс


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