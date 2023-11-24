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В Україні сьогодні, 24 листопада, зменшилося споживання електроенергії. Причиною цього стало потепління, проте вже післязавтра синоптики прогнозують зниження температури й заметіль, що призведе до стрімкого зростання споживання.
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Прес-служба «Укренерго» розповіла, як рядові українці можуть допомогти зменшити навантаження на енергомережі, споживаючи електрику більш ощадливо.
Зазначається, що зменшити рахунок за спожиту електрику можна за допомогою холодильника:
- тримайте температуру повітря в приміщенні в діапазоні 18−20 градусів. При високих температурах холодильник споживає значно більше електрики;
- не встановлюйте холодильник біля газової плити та опалювальних приладів;
- не встановлюйте холодильник під прямим сонячним промінням;
- періодично розморожуйте холодильник;
- подбайте заздалегідь про продукти, які необхідно розморозити, та поставте їх у загальну камеру холодильника;
- не ставте в холодильник гарячу їжу.
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