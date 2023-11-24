Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Украинцам рассказали, как можно уменьшить потребление электроэнергии, фото: «5 watt»

В «Укрэнерго» рассказали, как снизить платежку за электроэнергию

24 ноя 2023, 18:29
999

В Україні сьогодні, 24 листопада, зменшилося споживання електроенергії. Причиною цього стало потепління, проте вже післязавтра синоптики прогнозують зниження температури й заметіль, що призведе до стрімкого зростання споживання.


.

Прес-служба «Укренерго» розповіла, як рядові українці можуть допомогти зменшити навантаження на енергомережі, споживаючи електрику більш ощадливо.

Зазначається, що зменшити рахунок за спожиту електрику можна за допомогою холодильника:

  • тримайте температуру повітря в приміщенні в діапазоні 18−20 градусів. При високих температурах холодильник споживає значно більше електрики;
  • не встановлюйте холодильник біля газової плити та опалювальних приладів;
  • не встановлюйте холодильник під прямим сонячним промінням;
  • періодично розморожуйте холодильник;
  • подбайте заздалегідь про продукти, які необхідно розморозити, та поставте їх у загальну камеру холодильника;
  • не ставте в холодильник гарячу їжу.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров