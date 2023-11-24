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Ракурс
Во время акции «Бессмертный полк», фото: «Оперативный ВСУ»

Оккупанты на Херсонщине создали отделение «бессмертного полка»

24 ноя 2023, 18:04
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Російські загарбники створили на тимчасово окупованих територіях Херсонщині відділення «безсмертного полку» — пропагандистської «громадської організації», котрою проводяться однойменні акції-марші з портретами учасників Другої світової війни.


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Про це сьогодні, 24 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Курувати рухом будуть з Ростова, а очолив псевдоволонтерську структуру кримський колаборант сергій дубовик, — зазначають у ЦНС.

Зазначається, що завданням руху є спекуляція на Другій світовій, зокрема насадження культу перемоги сталінського режиму в ній й монополізація права на перемогу для рф — саме це за задумом кремля має давати сучасному режиму диктатора володимира путіна право проводити нацистську політику.

Зауважимо, що так як нацистські пропагандисти не уникли покарання після другої світової, так й кремлівські пропагандисти будуть відповідати за злочини проти людства, — наголошують у ЦНС і закликають уникати участі у відверто лицемірних акціях, які не мають нічого спільного з пам’яттю про полеглих у Другій світовій війні.

Источник: Ракурс


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