Окупанти на Херсонщині створили відділення «безсмертного полку»https://racurs.ua/ua/n189677-okupanty-na-hersonschyni-stvoryly-viddilennya-bezsmertnogo-polku.htmlРакурс
Російські загарбники створили на тимчасово окупованих територіях Херсонщині відділення «безсмертного полку» — пропагандистської «громадської організації», котрою проводяться однойменні акції-марші з портретами учасників Другої світової війни.
Про це сьогодні, 24 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Курувати рухом будуть з Ростова, а очолив псевдоволонтерську структуру кримський колаборант сергій дубовик, — зазначають у ЦНС.
Зазначається, що завданням руху є спекуляція на Другій світовій, зокрема насадження культу перемоги сталінського режиму в ній й монополізація права на перемогу для рф — саме це за задумом кремля має давати сучасному режиму диктатора володимира путіна право проводити нацистську політику.
Зауважимо, що так як нацистські пропагандисти не уникли покарання після другої світової, так й кремлівські пропагандисти будуть відповідати за злочини проти людства, — наголошують у ЦНС і закликають уникати участі у відверто лицемірних акціях, які не мають нічого спільного з пам’яттю про полеглих у Другій світовій війні.