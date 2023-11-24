Під час акції «безсмертний полк», фото: «Оперативний ЗСУ» Окупанти на Херсонщині створили відділення «безсмертного полку» На окупованих територіях Херсонщини створили відділення російської пропаганди

https://racurs.ua/ua/n189677-okupanty-na-hersonschyni-stvoryly-viddilennya-bezsmertnogo-polku.html

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Російські загарбники створили на тимчасово окупованих територіях Херсонщині відділення «безсмертного полку» — пропагандистської «громадської організації», котрою проводяться однойменні акції-марші з портретами учасників Другої світової війни.

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Про це сьогодні, 24 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Курувати рухом будуть з Ростова, а очолив псевдоволонтерську структуру кримський колаборант сергій дубовик, — зазначають у ЦНС.

Зазначається, що завданням руху є спекуляція на Другій світовій, зокрема насадження культу перемоги сталінського режиму в ній й монополізація права на перемогу для рф — саме це за задумом кремля має давати сучасному режиму диктатора володимира путіна право проводити нацистську політику.