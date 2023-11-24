В «Укренерго» розповіли, як зменшити платіжку за електроенергію

Українцям розповіли, як можна зменшити споживання електроенергії, фото: «5 watt»

https://racurs.ua/ua/n189678-v-ukrenergo-rozpovily-yak-zmenshyty-platijku-za-elektroenergiu.html

Ракурс

В Україні сьогодні, 24 листопада, зменшилося споживання електроенергії. Причиною цього стало потепління, проте вже післязавтра синоптики прогнозують зниження температури й заметіль, що призведе до стрімкого зростання споживання.

.

Прес-служба «Укренерго» розповіла, як рядові українці можуть допомогти зменшити навантаження на енергомережі, споживаючи електрику більш ощадливо.

Зазначається, що зменшити рахунок за спожиту електрику можна за допомогою холодильника: