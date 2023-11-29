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Ракурс
Российские захватчики завезли на ВОТ очередную партию «волонтеров», фото: ЦНС

Рашисты завезли на оккупированные территории «волонтеров» для имитации молодежных движений

29 ноя 2023, 12:59
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Російські загарбники продовжують імітувати суспільне життя та також підтримку окупації з боку місцевих жителів на тимчасово окупованих територіях.


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Для цього на захоплені території на ротаційній основі їздять прокремлівські студенти з «руху перших», повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Їх залучають до лікування окупантів, організацію постановочних мітингів та пропаганди місцевого населення. Зокрема вони проводять уроки пропаганди в українських школах з метою промивання мізків українським дітям, — наголошують у ЦНС і закликають особисті дані про зрадників або ворогів у відповідному чат-боті.

Источник: Ракурс


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