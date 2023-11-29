Рашисты завезли на оккупированные территории «волонтеров» для имитации молодежных движений

Российские захватчики завезли на ВОТ очередную партию «волонтеров», фото: ЦНС

https://racurs.ua/n189831-rashisty-zavezli-na-okkupirovannye-territorii-volonterov-dlya-imitacii-molodejnyh-dvijeniy.html

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Російські загарбники продовжують імітувати суспільне життя та також підтримку окупації з боку місцевих жителів на тимчасово окупованих територіях.

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Для цього на захоплені території на ротаційній основі їздять прокремлівські студенти з «руху перших», повідомляється на сайті Центру національного спротиву.