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Ракурс
Російські загарбники завезли на ТОТ чергову партію «волонтерів», фото: ЦНС

Рашисти завезли на окуповані території «волонтерів» для імітації молодіжних рухів

29 лис 2023, 12:59
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Російські загарбники продовжують імітувати суспільне життя та також підтримку окупації з боку місцевих жителів на тимчасово окупованих територіях.


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Для цього на захоплені території на ротаційній основі їздять прокремлівські студенти з «руху перших», повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Їх залучають до лікування окупантів, організацію постановочних мітингів та пропаганди місцевого населення. Зокрема вони проводять уроки пропаганди в українських школах з метою промивання мізків українським дітям, — наголошують у ЦНС і закликають особисті дані про зрадників або ворогів у відповідному чат-боті.

Джерело: Ракурс


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