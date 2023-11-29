Рашисти завезли на окуповані території «волонтерів» для імітації молодіжних рухів

Російські загарбники завезли на ТОТ чергову партію «волонтерів», фото: ЦНС

https://racurs.ua/ua/n189831-rashysty-zavezly-na-okupovani-terytoriyi-volonteriv-dlya-imitaciyi-molodijnyh-ruhiv.html

Ракурс

Російські загарбники продовжують імітувати суспільне життя та також підтримку окупації з боку місцевих жителів на тимчасово окупованих територіях.

.

Для цього на захоплені території на ротаційній основі їздять прокремлівські студенти з «руху перших», повідомляється на сайті Центру національного спротиву.