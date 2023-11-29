Рашисти завезли на окуповані території «волонтерів» для імітації молодіжних рухів

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Російські загарбники завезли на ТОТ чергову партію «волонтерів», фото: ЦНС
Рашисти завезли на окуповані території «волонтерів» для імітації молодіжних рухівhttps://racurs.ua/ua/n189831-rashysty-zavezly-na-okupovani-terytoriyi-volonteriv-dlya-imitaciyi-molodijnyh-ruhiv.htmlРакурс
Російські загарбники продовжують імітувати суспільне життя та також підтримку окупації з боку місцевих жителів на тимчасово окупованих територіях.
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Для цього на захоплені території на ротаційній основі їздять прокремлівські студенти з «руху перших», повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Їх залучають до лікування окупантів, організацію постановочних мітингів та пропаганди місцевого населення. Зокрема вони проводять уроки пропаганди в українських школах з метою промивання мізків українським дітям, — наголошують у ЦНС і закликають особисті дані про зрадників або ворогів у відповідному чат-боті.
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