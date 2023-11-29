Украина получила от ЕС 300 тыс. из обещанного миллиона боеприпасов — Кулебаhttps://racurs.ua/n189833-ukraina-poluchila-ot-es-300-tys-iz-obeschannogo-milliona-boepripasov-kuleba.htmlРакурс
Україна наразі отримала 300 тис. з обіцяного Євросоюзом мільйона боєприпасів.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, виступаючи перед журналістами в кулуарах Ради Україна-НАТО в Брюсселі, повідомляє агентство Reuters.
Кулеба закликав до більшого узгодження оборонних галузей України і НАТО, щоб забезпечити Києву постачання, необхідне для перемоги над росією.
Нам потрібно створити Євроатлантичний спільний простір оборонної промисловості, — заявив Кулеба, додавши, що це забезпечить як безпеку України, так і безпеку самих країн НАТО.
Зазначається, що Кулеба відкинув твердження журналіста про те, що війна зайшла в глухий кут після того, як літній контрнаступ України не зміг відвоювати значну частину окупованої території.
Немає ніякого глухого кута, — наголосив він, перш ніж перейти до іншого питання.
Джерело: Reuters