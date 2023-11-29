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Україна наразі отримала не всі обіцяні Заходом боєприпаси, фото: NARA & DVIDS Public Domain Archive

Україна отримала від ЄС 300 тис. з обіцяного мільйона боєприпасів — Кулеба

29 лис 2023, 14:00
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Україна наразі отримала 300 тис. з обіцяного Євросоюзом мільйона боєприпасів.


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Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, виступаючи перед журналістами в кулуарах Ради Україна-НАТО в Брюсселі, повідомляє агентство Reuters.

Кулеба закликав до більшого узгодження оборонних галузей України і НАТО, щоб забезпечити Києву постачання, необхідне для перемоги над росією.

Нам потрібно створити Євроатлантичний спільний простір оборонної промисловості, — заявив Кулеба, додавши, що це забезпечить як безпеку України, так і безпеку самих країн НАТО.

Зазначається, що Кулеба відкинув твердження журналіста про те, що війна зайшла в глухий кут після того, як літній контрнаступ України не зміг відвоювати значну частину окупованої території.

Немає ніякого глухого кута, — наголосив він, перш ніж перейти до іншого питання.

Джерело: Reuters


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