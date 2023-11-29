Российский топ-офицер погиб в Украине. Фото:

https://racurs.ua/n189842-rossiyskiy-top-oficer-pogib-v-ukraine-foto.html

Ракурс

Російський генерал-майор Володимир Завадський загинув в Україні.

.

Цей загарбник з 2021 року командував Таманською дивізією. Під час повномасштабного вторгнення в Україну він планував та проводив операції в Харківській області, а у вересні 2022 року тікав з Ізюма. Останнім часом Завадський обіймав посаду заступника командира 14-го армійського корпусу рф. Про його загибель офіцер ЗСУ Анатолій Штефан 29 листопада повідомив у Facebook.

Організація випускників Московського вищого загальновійськового командного училища «Кремль» підтвердила загибель Завадського в забороненій соцмережі «ВКонтакте». Причини загибелі не вказуються, але зазначається, що він загинув 28 листопада.

За інформацією російських медіа та так званих воєнкорів, російський загарбник підірвався на міні. За іншою інформацією, генерала знищили вогнем з українського БТР-82А в районі села Кринки на лівому березі Херсонщини.

Нагадаємо, у вересні в тимчасово окупованому Донецьку за загадкових обставин помер зрадник України, пропагандист, «воєнкор Мотороли» Геннадій Дубовой. Його на смерть збив невідомий автомобіль.