Апелляция рассмотрит дело "слуги крипты" Одарченко - что он рассказывал Найему

https://racurs.ua/n189857-apellyaciya-rassmotrit-delo-slugi-kripty-odarchenko-chto-on-rasskazyval-nayemu.html

Ракурс

У четвер, 30 листопада, в апеляції розглядатимуть справу «слуги крипти» Андрія Одарченка.

.

Одарченко отримав підозру у спробі підкупити біткоїнами Мустафу Найєма в обмін на сприяння в отриманні грошей із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на ремонт будівель Державного біотехнологічного університету, де депутат продовжує обіймати посаду ректора (дію контракту призупинено).

Минулого тижня нардепа від «Слуги народу» Одарченка відправили під варту із заставою у 15 млн грн. Кошти одразу ж внесли й він уже вийшов із СІЗО. У «Слузі народу» заявили, що виключили Одарченка із партії.

На записаних слідством розмовах звучали слова Одарченка про те, що «Україні треба швидше проводити вибори, поки військові в окопах воюють:

пусть воюют, б****. Ето аху****я тема, вообще. Те воюют, тут вибори.

Центр протидії корупції наводить деталі озвучених слідством діалогів.

Одарченко: «Я вот, честно говоря, в Харьков не верю, Мустафа. Ты что, две ядерные триады. Триады. Две страны имеют, россия и Америка. Триада ядерная. О чем мы говорим? Вы что, ну это смех. Тык-мык. Это может быть Киев, в лучшем случае вообще, в лучшем. Я тебе гара… ну это мощь, я много читаю… Я тебе рассказал бы про концепт, но это долго. Ты * бы».

Мустафа: «Ну нельзя отдавать русским».

Одарченко: «А ты ничего не сделаешь, нас разметут, ми блохи, вот-такие вот. Уже Иран это дает и это, Китай им оружие доставляет… О чем вы говорите. У них мобрезерв сейчас идет. У нас меньше все. Скоро все у нас сдуется и все».

Одарченко: «Почему хочет Первый выборы сейчас? Потому что заставят договариваться. И правильно. Н**** нам эти донецкие, луганские, Крым? Х** с ними. Понятно, что жалко, это тоже, это самое, но надо договариваться. Если выборы не проведут, то обнулится, вообще п****".

Мустафа: «Про вибори ты меня удивил».

Одарченко: «Уже давно готовится все. У нас в Харькове, туда-сюда, уже все».

Мустафа: «А что с военными делать, их же тоже надо заводить в парламент?»

Одарченко: «Так правильно, пусть воюют, б****, это а******я тема, вообще. Те воюют, тут выборы (сміється). Красота вообще».

В розмові, записаній влітку цього року, Одарченко сказав, що вибори нібито готуються на листопад 2023 року.

Мустафа: «В ноябре? А как Конституция, законы, вот это вот все?»

Одарченко: «Та, (нецензурне слово) на нее, на эту Конституцию. Ее растоптали давно, ты что не знаешь? Ну смотри: военные на войне. Замечательно, я просто думаю, что идет к договорняку. Ну мы не победим, понимаешь или нет? Надо договариваться, рейтинг сразу (нецензурне слово). Поэтому сейчас проведут выборы, пока военные на войне, их проведут».

24 листопада Одарченко вийшов з СІЗО після сплати застави у 15 млн грн. Після виходу із СІЗО він повинен дотримуватися низки обов’язків, зокрема утриматися від спілкування зі свідками чи іншими підозрюваними, здати паспорти для виїзду за кордон і носити електронний браслет.