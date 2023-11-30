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СБУ объяснила, почему пришла с обысками в Почаевскую лавру УПЦ МП
СБУ объяснила, почему пришла с обысками в Почаевскую лавру УПЦ МП (ФОТО)https://racurs.ua/n189864-sbu-obyasnila-pochemu-prishla-s-obyskami-v-pochaevskuu-lavru-upc-mp-foto.htmlРакурс
Служба безпеки України (СБУ) підтвердила інформацію про обшуки у Почаївській лаврі УПЦ МП.
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Обшуки вирішили провести після того, як представники лаври опублікували на сайті монастиря публікацію, у якій «ображали національну честь та гідність юдеїв, а також розпалювали релігійну ворожнечу до представників усіх церков, окрім УПЦ», йдеться у повідомленні силового відомства 30 листопада.
Також у тому ж дописі священнослужителі поставили під сумнів існування України як суверенної держави окремо від росії.
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