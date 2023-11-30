Европейский газовый гигант попал в список международных спонсоров войны

https://racurs.ua/n189865-evropeyskiy-gazovyy-gigant-popal-v-spisok-mejdunarodnyh-sponsorov-voyny.html

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Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) внесло бельгійського незалежного оператора газової системи Fluxys до списку міжнародних спонсорів війни.

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Компанія сприяє експорту російського скрапленого газу, який приносить Кремлю гроші на фінансування вторгнення до України.

У НАЗК пояснили, що Fluxys надає свої потужності компанії «Ямал СПГ», мажоритарна частка якої належить російській газовій компанії «Новатек». Вона належить російським олігархам Леоніду Міхельсону та Геннадію Тимченку і є основним постачальником російського скрапленого природного газу на міжнародні ринки. Міхельсон і Тимченко входять до найближчого оточення володимира путіна.

Щонайменше третина витрат російського бюджету йде на війну. Послуги Fluxys допомагають росії поповнити його в цьому році на 800 мільйонів євро. Це вісім винищувачів Су-35. Або ж 800 ракет Калібр, якими атакуватиме енергетичну інфраструктуру України взимку та вбиватиме українців. Це загальновідомі факти. Fluxys добре про це знає, але продовжує спонсорувати російську війну, — зазначив Олександр Новіков, голова НАЗК.

Хоча багато компаній припинили будь-яку взаємодію з рф після 24 лютого 2022 року, Fluxys продовжувала співпрацю з «Ямал СПГ» та «Новатек» протягом 2022 року та у 2023 році. За оцінками міжнародних експертів, росія очікує отримати до 800 мільйонів євро податкових надходжень експорту що можливий завдяки перевалці СПГ у Зебрюгге у 2023 році.

НАЗК — орган, відповідальний за запровадження системи комплаєнсу у приватному секторі. Під час процедур комплаєнсу контрагенти мають пройти перевірку на доброчесність, у тому числі соціально відповідальне ведення бізнесу згідно зі стандартами ОЕСР.

Проект «Міжнародні спонсори війни» є репутаційним інструментом для досягнення доброченості елементів глобальних ланцюжків постачання, виходу міжнародного бізнесу з росії. Це, своєю чергою, зменшить фінансову і технологічну спроможність росії вбивати українців.

2 листопада у переліку опинилася швейцарська корпорація Nestle, яка є одним із найбільших виробників продуктів у світі.