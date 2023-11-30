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Пограничники рассказали о новом способе переправки уклонистов за границу
Пограничники рассказали о новом способе переправки уклонистов за границуhttps://racurs.ua/n189871-pogranichniki-rasskazali-o-novom-sposobe-perepravki-uklonistov-za-granicu.htmlРакурс
Прикордонники розповідають про новий спосіб переправлення ухилянтів за кордон.
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Тепер не всі провідники хочуть особисто супроводжувати людей, а воліють вести «клієнтів» онлайн, відстежуючи їхню геопозицію з-за кордону.
Таку спробу віртуального переправлення припинили на Одещині, затримавши двох чоловіків. Вони заплатили за онлайн-супровід 3 тис. дол.
Раніше нелегальні перевізники почали використовувати кодове слово при посадці в авто. Наприклад, «картопля».
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