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Ракурс
Прикордонники розповіли про новий спосіб переправлення ухилянтів за кордон

Прикордонники розповіли про новий спосіб переправлення ухилянтів за кордон

30 лис 2023, 14:50
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Прикордонники розповідають про новий спосіб переправлення ухилянтів за кордон.


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Тепер не всі провідники хочуть особисто супроводжувати людей, а воліють вести «клієнтів» онлайн, відстежуючи їхню геопозицію з-за кордону.

Таку спробу віртуального переправлення припинили на Одещині, затримавши двох чоловіків. Вони заплатили за онлайн-супровід 3 тис. дол.

Раніше нелегальні перевізники почали використовувати кодове слово при посадці в авто. Наприклад, «картопля».

Джерело: Ракурс


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