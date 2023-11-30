Прикордонники розповіли про новий спосіб переправлення ухилянтів за кордон

https://racurs.ua/ua/n189871-prykordonnyky-rozpovily-pro-novyy-sposib-perepravlennya-uhylyantiv-za-kordon.html

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Прикордонники розповідають про новий спосіб переправлення ухилянтів за кордон.

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Тепер не всі провідники хочуть особисто супроводжувати людей, а воліють вести «клієнтів» онлайн, відстежуючи їхню геопозицію з-за кордону.

Таку спробу віртуального переправлення припинили на Одещині, затримавши двох чоловіків. Вони заплатили за онлайн-супровід 3 тис. дол.

Раніше нелегальні перевізники почали використовувати кодове слово при посадці в авто. Наприклад, «картопля».