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Ракурс
Фрагмент из обращения Зеленского, скриншот видео

Обращение Зеленского показали по телевидению в Крыму, к этому причастно ГУР — СМИ (ВИДЕО)

30 ноя 2023, 15:51
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У Криму на телебаченні вчора, 29 листопада, орієнтовно о 20.30 за київським часом по всіх каналах IPTV показали звернення президента України Володимира Зеленського, а також керівника ГУР Кирила Буданова і головкома ЗСУ Валерія Залужного. Зрештою окупанти вимкнули трансляцію, її змінив «чорний екран».


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До трансляції цього звернення причетна українська розвідка. Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на джерела у розвідці.

Це ж український півострів, мають бути звернення українського президента, а не російських окупантів, — зазначив співрозмовник видання.

За словами джерела видання, УП, триває реалізація комплексу заходів із відновлення українського суверенітету, зокрема і в інформаційній сфері, над тимчасово окупованим росіянами півостровом.

Источник: Ракурс


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