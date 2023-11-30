Фрагмент зі звернення Зеленського, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n189874-zvernennya-zelenskogo-pokazaly-na-telebachenni-u-krymu-do-cogo-prychetne-gur-zmi-video.html

Ракурс

У Криму на телебаченні вчора, 29 листопада, орієнтовно о 20.30 за київським часом по всіх каналах IPTV показали звернення президента України Володимира Зеленського, а також керівника ГУР Кирила Буданова і головкома ЗСУ Валерія Залужного. Зрештою окупанти вимкнули трансляцію, її змінив «чорний екран».

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До трансляції цього звернення причетна українська розвідка. Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на джерела у розвідці.

Це ж український півострів, мають бути звернення українського президента, а не російських окупантів, — зазначив співрозмовник видання.

За словами джерела видання, УП, триває реалізація комплексу заходів із відновлення українського суверенітету, зокрема і в інформаційній сфері, над тимчасово окупованим росіянами півостровом.