россия не хочет забирать своих пленных, фото: «Голос Украины»

https://racurs.ua/n189875-rossiyskie-vlasti-ne-hotyat-zabirat-svoih-plennyh-ombudsmen.html

Ракурс

Влада рф ігнорує прохання своїх військових, котрі потрапили в полон в Україні, щодо обміну.

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Про це сьогодні, 30 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Чому давно немає обмінів? Це питання чують усі державні відомства та представники Координаційного штабу, які беруть участь у переговорних процесах, — зазначив Лубінець. — І відповідь на це питання є. Обміни не відбуваються, бо цього не хоче росія!

Лубінець наголошує - всі ініціативи, бажання та дії України щодо повернення своїх захисників із полону наштовхується на російське небажання здійснювати повернення навіть своїх громадян.

Зауважу, що чимало російських полонених писали заяви на те, що хочуть повернутися, однак їх ніхто з російської сторони не хоче забирати, — зазначив він.

Омбудсмен додав, що росія намагається змістити акценти українського суспільства з російської загрози на розпалювання ворожнечі та загострення розбіжностей в Україні і між українцями.

Тож і відсутність обмінів стала елементом російської операції, аби рідні захисників вважали, що українська влада нічого не робить для повернення воїнів, — зазначив він.

Лубінець наголосив, що Україна не змириться з відсутністю процесів репатріації.