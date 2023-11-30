Владимир Зеленский, фото: Офис президента

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Володимир Зеленський, президент України, в ході візиту до Запоріжжя провів нараду з військовим керівництвом щодо будівництва фортифікаційних споруд на «всіх основних напрямках».

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Про це він сьогодні, 30 листопада, повідомив у своєму вечірньому відеозверненні.

За словами Зеленського, у Запоріжжі він провів дві важливі наради:

оперативну — з військовими, з генералами Тарнавським, Москальовим, Литвиновим та «всіма, хто відповідає за оборону тут, саме на Запоріжжі»;

фактично загальнодержавну — щодо фортифікації.

На всіх основних напрямках, де потрібно посилитись, прискоритись з будівництвом споруд, — наголосив Зеленський.

Звичайно, це передусім Авдіївський, Мар’їнський та інші напрямки на Донеччині — максимум уваги. Харківщина — це Куп’янський напрямок, також оборонна лінія Купʼянськ — Лиман. І вся Харківщина, і Сумщина, і Чернігівщина, і Київська, і Рівненська область, Волинь. Також південь — Херсонська область, — додав він.

Зеленський зазначив, що на нараді також вислухав доповіді обласних влад, усіх відповідних військових керівників, міністра оборони Рустема Умєрова та генерала Олександра Павлюка.

Обговорили залучення ресурсів, мотивацію, зокрема, і приватного бізнесу в цій роботі, фінансування. Пріоритет очевидний. Вдячний усім, хто працює саме на такому будівництві, на виробництві матеріалів, — розповів він.

Президент зазначив, що також обговорювались й ті потреби, щодо яких Україна працюватиме з партнерами для посилення захисних ліній.