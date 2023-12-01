Командировку Порошенко в Польшу и США отменило секретное письмо

https://racurs.ua/n189907-komandirovku-poroshenko-v-polshu-i-ssha-otmenilo-sekretnoe-pismo.html

Ракурс

Петро Порошенко не зміг 1 грудня виїхати за кордон у відрядження до Польщі та США після того, як перший віце-спікер Ради Олександр Корнієнко отримав документ з грифом для службового користування.

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В ефірі телемарафону Корнієнко сказав, що зміст листа коментувати не може.

Саме після його отримання він скасував розпорядження спікера Ради Руслана Стефанчука про відрядження Порошенка.

Він (Порошенко — ред.) вказував як основну підставу — участь у непарламентському заході, партійному форумі Міжнародного демократичного союзу, спільноти, в яку, напевно, входить «Європейська солідарність». Він писав, що паралельно з цим будуть якісь ще зустрічі високого рівня. За нашими внутрішніми принципами участь у партійних заходах допускається, але коли надійшов лист ДСК, який я не можу коментувати, ми вимушені були скасувати це відрядження, — пояснив Корнієнко.

Раніше Порошенко заявив, що не зміг виїхати у відрядження до Польщі та США, попри дозвіл від голови Верховної Ради. Прикордонники стверджують, що його відрядження скасоване.

Речник ДПСУ Андрій Демченко згодом пояснив агентству «Інтерфакс-Україна», що Порошенка не пропустили через державний кордон, оскільки його відрядження було скасовано.

Депутат Олексій Гончаренко опублікував фотографію, як він стверджує, цього розпорядження з підписом першого заступника голови Верховної Ради Олександра Корнієнка.

Порошенко мав намір обговорити у Польщі зняття блокади на кордоні, а у відрядженні в США — забезпечення фінансування воєнної допомоги.