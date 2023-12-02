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Бронетранспортер Fuchs. Фото:
Rheinmetall анонсировал запуск своего завода в Украине — когда будут производить техникуhttps://racurs.ua/n189926-rheinmetall-anonsiroval-zapusk-svoego-zavoda-v-ukraine-kogda-budut-proizvodit-tehniku.htmlРакурс
Концерн з Німеччини Rheinmetall планує запустити свій завод в Україні вже у 2024 році.
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У компанії очікують, що вони до початку 2024 року укладуть з Україною угоду щодо виробництва бронетранспортерів Fuchs і бойових машин піхоти Lynx. Німці планують виробляти БТР в Україні вже з кінця літа 2024 року. А БМП планують запустити у виробництво до літа 2025 року. Про це заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер, пише Reuters.
Після підписання контракту ми хочемо закінчити перший Fuchs протягом шести-семи місяців, а перший Lynx протягом 12−13 місяців, — зазначив він.
Про виробництво в Україні танків Panther мова поки що не йде.
Нагадаємо, у жовтні 2023 року АТ «Українська оборонна промисловість» та концерн Rheinmetall зареєстрували спільне підприємство — ТОВ «Рейнметал — Українська оборонна промисловість». Воно має допомогти з місцевим виробництвом обладнання, обслуговуванням і ремонтом західного озброєння.
Джерело: Reuters
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