Бронетранспортер Fuchs. Фото:

https://racurs.ua/ua/n189926-rheinmetall-anonsuvav-zapusk-svogo-zavodu-v-ukrayini-koly-vygotovlyatymut-tehniku.html

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Концерн з Німеччини Rheinmetall планує запустити свій завод в Україні вже у 2024 році.

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У компанії очікують, що вони до початку 2024 року укладуть з Україною угоду щодо виробництва бронетранспортерів Fuchs і бойових машин піхоти Lynx. Німці планують виробляти БТР в Україні вже з кінця літа 2024 року. А БМП планують запустити у виробництво до літа 2025 року. Про це заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер, пише Reuters.

Після підписання контракту ми хочемо закінчити перший Fuchs протягом шести-семи місяців, а перший Lynx протягом 12−13 місяців, — зазначив він.

Про виробництво в Україні танків Panther мова поки що не йде.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року АТ «Українська оборонна промисловість» та концерн Rheinmetall зареєстрували спільне підприємство — ТОВ «Рейнметал — Українська оборонна промисловість». Воно має допомогти з місцевим виробництвом обладнання, обслуговуванням і ремонтом західного озброєння.

Джерело: Reuters