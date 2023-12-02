Дубинский заявил, что его избили в СИЗО

Александр Дубинский, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n189939-dubinskiy-zayavil-chto-ego-izbili-v-sizo.html

Ракурс

Народний депутат Олександр Дубінський, який наразі перебуває під вартою, сьогодні, 2 грудня, заявив, що йому завдали тілесних ушкоджень у СІЗО.

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Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на Фейсбук-сторінці Дубінського його адвокатами.

Невідомі особи побили народного депутата, про що він заявив своїм адвокатам, а також адміністрації СІЗО. Було викликано швидку допомогу, яка констатувала множинні гематоми, а також підозру на перелом ребра, — вказано в повідомленні. — Наразі Олександр Дубінський з адвокатами очікує на приїзд працівників поліції для складання акту про тілесні ушкодження.

Зазначається, що Дубінський вимагає приїзду начальника Київського слідчого ізолятора, а також негайної реакції міністра юстиції, генерального прокурора та голови національної поліції.

Існує реальна небезпека здоров’ю та загроза життю народного депутата України, — стверджується в повідомленні. — Очевидно, що хтось прямо зацікавлений у фізичному усуненні Дубінського за умов його перебування у Київському СІЗО.

Також адвокати Дубінського вимагають ухвалення негайного рішення про його переведення до слідчого ізолятора СБУ «для того, щоб забезпечити збереження його життя».