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Ракурс
Александр Дубинский, фото: «Википедия»

Дубинский заявил, что его избили в СИЗО

2 дек 2023, 15:25
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Народний депутат Олександр Дубінський, який наразі перебуває під вартою, сьогодні, 2 грудня, заявив, що йому завдали тілесних ушкоджень у СІЗО.


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Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на Фейсбук-сторінці Дубінського його адвокатами.

Невідомі особи побили народного депутата, про що він заявив своїм адвокатам, а також адміністрації СІЗО. Було викликано швидку допомогу, яка констатувала множинні гематоми, а також підозру на перелом ребра, — вказано в повідомленні. — Наразі Олександр Дубінський з адвокатами очікує на приїзд працівників поліції для складання акту про тілесні ушкодження.

Зазначається, що Дубінський вимагає приїзду начальника Київського слідчого ізолятора, а також негайної реакції міністра юстиції, генерального прокурора та голови національної поліції.

Існує реальна небезпека здоров’ю та загроза життю народного депутата України, — стверджується в повідомленні. — Очевидно, що хтось прямо зацікавлений у фізичному усуненні Дубінського за умов його перебування у Київському СІЗО.

Також адвокати Дубінського вимагають ухвалення негайного рішення про його переведення до слідчого ізолятора СБУ «для того, щоб забезпечити збереження його життя».

Источник: Ракурс


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