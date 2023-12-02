Владимир Зеленский, фото: Офис президента

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Україна та рф продовжують здійснювати обміни військовополоненими, проте зараз вони стали непублічними.

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Президент України Володимир Зеленський заявив по це в інтерв’ю Associated Press.

За його словами, Україна наповнює свій обмінний фонд, і потім відбуваються обміни.

Дуже часто ми обмінюємо військовополонених не публічно. Скажу відверто — міняємо прямо на полі бою. Коли є у нас десять їхніх полонених, у них є кілька наших хлопців, ми обмінюємо, — зазначив Зеленський. — Тобто обміни є не тільки «глобальні», а й «місцеві». На все це є доручення у командирів, вони знають, що їм робити.

За словами Зеленського, за останні півроку Україна змогла повернути з полону близько 100 військових, а загалом з початку повномасштабного російського вторгнення — кілька тисяч. Водночас ще кілька тисяч захисників України наразі перебувають у полоні.