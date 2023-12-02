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Владимир Зеленский, фото: URA.ru
Учитывайте сигналы воздушной тревоги, особенно в эти дни — Зеленский (ВИДЕО)https://racurs.ua/n189951-uchityvayte-signaly-vozdushnoy-trevogi-osobenno-v-eti-dni-zelenskiy-video.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України закликав українців не ігнорувати повітряні тривоги, особливо найближчими днями.
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Про це сьогодні, 2 грудня, йшлося у вечірньому відеозверненні Зеленського.
Будь ласка, не забувайте зважати на сигнали повітряної тривоги. Особливо цими днями. Особливо. Не варто легковажити, — наголосив він.
Нагадаємо, у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ повідомлялося, що впродовж сьогоднішньої доби ворог три ракетних та 15 авіаційних ударів, а також здійснив 18 обстрілів з РСЗВ по українських військ та населених пунктах.
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