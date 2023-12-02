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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: URA.ru

Учитывайте сигналы воздушной тревоги, особенно в эти дни — Зеленский (ВИДЕО)

2 дек 2023, 21:39
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Володимир Зеленський, президент України закликав українців не ігнорувати повітряні тривоги, особливо найближчими днями.


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Про це сьогодні, 2 грудня, йшлося у вечірньому відеозверненні Зеленського.

Будь ласка, не забувайте зважати на сигнали повітряної тривоги. Особливо цими днями. Особливо. Не варто легковажити, — наголосив він.

Нагадаємо, у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ повідомлялося, що впродовж сьогоднішньої доби ворог три ракетних та 15 авіаційних ударів, а також здійснив 18 обстрілів з РСЗВ по українських військ та населених пунктах.

Источник: Ракурс


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