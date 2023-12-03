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Ракурс
Александр Дубинский, фото: «РБК-Украина»

Информация об избиении Дубинского в СИЗО не подтвердилась — полиция

3 дек 2023, 11:39
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Поліція Києва сьогодні, 3 грудня, на своєму сайті повідомила, що перевірила інформацію про можливе побиття в СІЗО народного депутата Олександра Дубінського.


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Зазначається, що ця інформація не підтвердилася.

Слідчо-оперативна група поліції Києва прибула до пенітенціарної установи для зʼясування обставин події. За результатами перевірки, судово-медичного дослідження, інформація, викладена у повідомленні, не підтвердилася, — вказано в повідомленні.

На Фейсбук-сторінці Дубінського сьогодні було опубліковане повідомлення його депутатів, у котрому зазначається, що «завдяки втручанню народного депутата», начальник СІЗО ухвалив рішення про переведення Дубинського в одиночну камеру з відеоспостереженням.

Сьогодні поліція випускає новину про те, що підтвердження побиття немає. Судово-медичне дослідження (експертиза) з Дубінським НЕ ПРОВОДИЛАСЯ, оскільки Дубінського не дозволили вивезти із СІЗО, — заявили адвокати нардепа й пообіцяли в такому разі підтвердити його побиття «не в Україні».

Нагадаємо, вчора, 2 грудня, адвокати Дубінського заявили, що Дубінського у СІЗО побили «невідомі особи». Стверджувалося, що нардепу було викликано швидку допомогу, котра констатувала множинні гематоми, а також підозру на перелом ребра.

Источник: Ракурс


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