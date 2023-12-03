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Российская пехота активизировалась на юге Украины, фото: «Яплакалъ»
На юге Украины возросла активность вражеской пехоты — ВСУhttps://racurs.ua/n189961-na-uge-ukrainy-vozrosla-aktivnost-vrajeskoy-pehoty-vsu.htmlРакурс
На Таврійському напрямку знову зросла активність російської піхоти.
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Зокрема, це стосується й Авдіївки, де точаться важкі бої. Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Таврійського напрямку Олександр Штупун, повідомляє агентство «РБК-Україна».
У зоні відповідальності ОСУВ «Таврія», зокрема, і на Авдіївському напрямку, активність піхоти окупантів знову збільшилася порівняно з попередньою добою, — зазначив Штупун. — Відбулося 55 бойових зіткнень загалом. Ворог втрати 440 осіб живої сили, більшість з них в районі Авдіївки і Мар’їнки.
Водночас зменшилася активність ворожої авіації. За добу зафіксовано п’ять авіаударів, в ніч на 3 грудня окупанти скидали авіаційні керовані бомби у Донецькій області.
Штупун також наголосив, що заяви окупантів про нібито просування у Мар’їнці не відповідають дійсності — у районі Мар’їнки та Новомихайлівки тривають бої.
Джерело: «РБК-Україна»
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