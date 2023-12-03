Оккупанты депортировали еще одну группу украинцев под видом «эвакуации»

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Рашисты продолжают депортировать украинцев из ВОТ, фото: ЦНС
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Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях продовжують політику переселення українців.
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Про це сьогодні, 3 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Лише за місяць на ТОТ Херсонщини росіяни депортували сто українців. Депортація відбувається під виглядом «евакуації», — наголошують у ЦНС. — Але списки «евакуації» подаються з мешканців ТОТ, яких росіяни підозрюють в нелояльності.
У ЦНС закликають повідомляти про зрадників у відповідному чат-боті.
Нагадаємо, за інформацією ЦНС, рашисти вже завезли на тимчасово окуповані території України понад 100 тис. мігрантів з Центральної Азії.
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