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Рашисти продовжують депортовувати українців з ТОТ, фото: ЦНС
Окупанти депортували ще одну групу українців під виглядом «евакуації»https://racurs.ua/ua/n189964-okupanty-deportuvaly-sche-odnu-grupu-ukrayinciv-pid-vyglyadom-evakuaciyi.htmlРакурс
Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях продовжують політику переселення українців.
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Про це сьогодні, 3 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Лише за місяць на ТОТ Херсонщини росіяни депортували сто українців. Депортація відбувається під виглядом «евакуації», — наголошують у ЦНС. — Але списки «евакуації» подаються з мешканців ТОТ, яких росіяни підозрюють в нелояльності.
У ЦНС закликають повідомляти про зрадників у відповідному чат-боті.
Нагадаємо, за інформацією ЦНС, рашисти вже завезли на тимчасово окуповані території України понад 100 тис. мігрантів з Центральної Азії.
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