Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти продовжують депортовувати українців з ТОТ, фото: ЦНС

Окупанти депортували ще одну групу українців під виглядом «евакуації»

3 гру 2023, 14:09
999

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях продовжують політику переселення українців.


.

Про це сьогодні, 3 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Лише за місяць на ТОТ Херсонщини росіяни депортували сто українців. Депортація відбувається під виглядом «евакуації», — наголошують у ЦНС. — Але списки «евакуації» подаються з мешканців ТОТ, яких росіяни підозрюють в нелояльності.

У ЦНС закликають повідомляти про зрадників у відповідному чат-боті.

Нагадаємо, за інформацією ЦНС, рашисти вже завезли на тимчасово окуповані території України понад 100 тис. мігрантів з Центральної Азії.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів