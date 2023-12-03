Российские военные начали использовать для маскировки «коконы», которые не видно в тепловизоре

https://racurs.ua/n189967-rossiyskie-voennye-nachali-ispolzovat-dlya-maskirovki-kokony-kotorye-ne-vidno-v-teplovizore.html

Ракурс

Російська піхота для просування до українських позицій почала використовувати нові засоби маскування. Так звані «камуфляжні панцири» помітили під час штурму ворогом позицій 72 ОМБр біля Вугледара на Донеччині.

.

Про це 3 грудня повідомили в українському підрозділі Khorne Group. Як пише «Новинарня», це батарея управління й артилерійської розвідки.

Хитрі російські гівнюки ховаються від тепловізора в таких коконах з гівна та термоковдр. Наступали у такий спосіб позиції 72-ї [механізованої бригади]. Будьте уважні, — йдеться в повідомленні підрозділу в Telegram.

Як повідомляють бійці, під «камуфляжними панцирами», яких не видно в тепловізор, російські солдати намагалися заповзти на українські позиції. Втім, їх вчасно виявили українські піхотинці.