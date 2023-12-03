Російські військові почали використовувати для маскування “кокони”, які не видно в тепловізор

https://racurs.ua/ua/n189967-rosiyski-viyskovi-pochaly-vykorystovuvaty-dlya-maskuvannya-kokony-yaki-ne-vydno-v-teplovizor.html

Ракурс

Російська піхота для просування до українських позицій почала використовувати нові засоби маскування. Так звані «камуфляжні панцири» помітили під час штурму ворогом позицій 72 ОМБр біля Вугледара на Донеччині.

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Про це 3 грудня повідомили в українському підрозділі Khorne Group. Як пише «Новинарня», це батарея управління й артилерійської розвідки.

Хитрі російські гівнюки ховаються від тепловізора в таких коконах з гівна та термоковдр. Наступали у такий спосіб позиції 72-ї [механізованої бригади]. Будьте уважні, — йдеться в повідомленні підрозділу в Telegram.

Як повідомляють бійці, під «камуфляжними панцирами», яких не видно в тепловізор, російські солдати намагалися заповзти на українські позиції. Втім, їх вчасно виявили українські піхотинці.

Тактика противника наступна: дві групи, одна в лоб йшла на лісосмугу, друга по полю з флангу, і в цих коконах каркасних повзли. Вчасно зреагувала піхота, — йдеться в повідомленні одного з бійців у соцмережі Х.