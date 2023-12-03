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Російські військові почали використовувати для маскування “кокони”, які не видно в тепловізор
Російські військові почали використовувати для маскування «кокони», які не видно в тепловізор (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n189967-rosiyski-viyskovi-pochaly-vykorystovuvaty-dlya-maskuvannya-kokony-yaki-ne-vydno-v-teplovizor.htmlРакурс
Російська піхота для просування до українських позицій почала використовувати нові засоби маскування. Так звані «камуфляжні панцири» помітили під час штурму ворогом позицій 72 ОМБр біля Вугледара на Донеччині.
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Про це 3 грудня повідомили в українському підрозділі Khorne Group. Як пише «Новинарня», це батарея управління й артилерійської розвідки.
Хитрі російські гівнюки ховаються від тепловізора в таких коконах з гівна та термоковдр. Наступали у такий спосіб позиції 72-ї [механізованої бригади]. Будьте уважні, — йдеться в повідомленні підрозділу в Telegram.
Як повідомляють бійці, під «камуфляжними панцирами», яких не видно в тепловізор, російські солдати намагалися заповзти на українські позиції. Втім, їх вчасно виявили українські піхотинці.
Тактика противника наступна: дві групи, одна в лоб йшла на лісосмугу, друга по полю з флангу, і в цих коконах каркасних повзли. Вчасно зреагувала піхота, — йдеться в повідомленні одного з бійців у соцмережі Х.
«Сьогодні зранку були штурмові дії в смузі сусідів 72 омбр. Тактика противника наступна: 2 групи, одна в лоб йшла на лісосмугу, друга по полю з флангу, підари в цих коканах каркасних повзли, вчасно зреагувала піхота. Почалося тоді коли мавіки навіть не могли літати.⬇️ pic.twitter.com/tGjnK4SDLp
— Corvax Сlever����� (@CorvaxForst) December 2, 2023
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