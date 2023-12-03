Погода замедляет темпы боевых действий по всей линии фронта

https://racurs.ua/n189969-pogoda-zamedlyaet-tempy-boevyh-deystviy-po-vsey-linii-fronta.html

Ракурс

Погода уповільнює темпи бойових дій по всій лінії фронту.

.

Як повідомляють аналітики Інституту вивчення війни, окупанти активно застосовують авіацію на Бахмутському напрямку, коли це дозволяє погода. На роботу артилерії у цьому напрямі погода значно впливає.

Російські військові блогери 1 грудня стверджували, що сильний вітер під Бахмутом та на Заході Запорізької області завадив загарбникам використовувати безпілотники та артилерію протягом останніх двох днів. Один із цих блогерів заявив, що іноді вони все ж таки злітають на повітряну розвідку поблизу в невеликий дощ, але техніка не рухається через болотистий ґрунт.

Водночас агресор може пересуватися на гусеничній техніці, а українські війська продовжують інтенсивний артилерійський вогонь, попри на погані погодні умови на заході Запорізької області.

2 грудня московитський гауляйтер Володимир Рогов показав кадри, на яких видно дороги на лінії Роботино-Новопрокопування-Вербове на заході Запорізької області. Зрадник заявив, що ці умови буцымто практично знерухомили українську колісну техніку, змушуючи Сили оборони проводити атаки лише піхотою.