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Ракурс
В Красном море беспилотники атаковали американский эсминец

В Красном море беспилотники атаковали американский эсминец

3 дек 2023, 19:54
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У Пентагоні заявили, що в Червоному морі БпЛА атакували американський есмінець «Карні» та ще кілька цивільних суден.


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Перед тим Британське агентство морських торгових операцій повідомляло про вибухи й рух дронів біля Ємену. Тим часом єменські хусити підтвердили, що здійснили атаку на два судна — щоправда, кажуть, що вони ніби належать Ізраїлю.

Есмінець "Карні", фото: US Navy

До слова, в листопаді вони захопили судно, співвласником якого є ізраїльський бізнесмен. На момент викрадення корабель був переданий в оренду японській компанії. Єменські хусити пригрозили тоді атакувати всі пов’язані з Ізраїлем судна в Червоному морі.

Представник армії Ємену Яхья Сарі заявив, що хусити «забороняють» ізраїльським кораблям проходити через Червоне море та Баб-ель-Мандебську протоку. Про це йдеться на його Twitter-сторінці.

Він зазначив, що вони продовжать «завдавати болючих ударів по окупаційній освіті балістичними і крилатими ракетами, а також дронами, поки воно не припинить свою агресію в секторі Газа».

Хусити — воєнізоване угрупування шиїтів-зейдитів, яке діє на території Ємену.

Група названа за її засновником і колишнім керівником Хусейну аль-Хуси, який був убитий єменською армією у вересні 2004 року.

Источник: Ракурс


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