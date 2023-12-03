У Червоному морі безпілотники атакували американський есмінець

Есмінець "Карні", фото: US Navy

https://racurs.ua/ua/n189978-u-chervonomu-mori-bezpilotnyky-atakuvaly-amerykanskyy-esminec.html

Ракурс

У Пентагоні заявили, що в Червоному морі БпЛА атакували американський есмінець «Карні» та ще кілька цивільних суден.

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Перед тим Британське агентство морських торгових операцій повідомляло про вибухи й рух дронів біля Ємену. Тим часом єменські хусити підтвердили, що здійснили атаку на два судна — щоправда, кажуть, що вони ніби належать Ізраїлю.

До слова, в листопаді вони захопили судно, співвласником якого є ізраїльський бізнесмен. На момент викрадення корабель був переданий в оренду японській компанії. Єменські хусити пригрозили тоді атакувати всі пов’язані з Ізраїлем судна в Червоному морі.

Представник армії Ємену Яхья Сарі заявив, що хусити «забороняють» ізраїльським кораблям проходити через Червоне море та Баб-ель-Мандебську протоку. Про це йдеться на його Twitter-сторінці.

Він зазначив, що вони продовжать «завдавати болючих ударів по окупаційній освіті балістичними і крилатими ракетами, а також дронами, поки воно не припинить свою агресію в секторі Газа».

Хусити — воєнізоване угрупування шиїтів-зейдитів, яке діє на території Ємену.

Група названа за її засновником і колишнім керівником Хусейну аль-Хуси, який був убитий єменською армією у вересні 2004 року.