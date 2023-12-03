Фейковый аккаунт Умерова в Телеграм собирает данные украинских военных

https://racurs.ua/n189980-feykovyy-akkaunt-umerova-v-telegram-sobiraet-dannye-ukrainskih-voennyh.html

Ракурс

Мережею шириться новина, нібито міністр оборони Рустем Умєров заявив про створення анонімного Telegram-бота від міністерства, де українські військові можуть написати скарги та пропозиції — ця інформація не відповідає дійсності.

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В Міноборони попередили, що Умєрова немає в Telegram, а поширення було від фейкової сторінки Умєрова. Існує тільки одна офіційна сторінка Міністерства оборони України (https://t.me/ministry_of_defense_ua), на якій жодних подібних повідомлень не було.

У Міноборони просять у жодному разі не писати на вказаний телеграм-бот та не поширюйте фейкову новину! Будьте уважними та фільтруйте інформацію.